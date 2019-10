Nunavut chooses mayors, councillors; vote in four Kivalliq communities delayed by blustery weather

Municipal elections were held in many Nunavut communities on Monday.

Much of the Kivalliq will go to the polls at a later time, however, due to inclement weather — voting was postponed in Rankin Inlet, Baker Lake, Chesterfield Inlet and Whale Cove.

Returning officers in those communities will announce make-up dates.

Where a difference of less than two per cent occurs in the vote count, a recount will be held. If a tie occurs, a winner will be chosen by a draw.

Results, based on Elections Nunavut’s tallies, were as follows:

MAYOR

Arviat

Bob Leonard – 368

Airo Pameolik – 251

Alex Ishalook – 33

(voter turnout: 53.5 per cent)

Cambridge Bay

Pamela Hakongak Gross – 299

Wayne Gregory – 263

(voter turnout: 55 per cent)

Clyde River

Jerry Natanine – 124

Alan Cormack Sr. – 51

(voter turnout: 31.6 per cent)

Gjoa Haven

Megan Porter – 206

Samson Ameralik – 98

(voter turnout: 41.4 per cent)

Hall Beach

Jayko Simonie – 81

Jason Kaernerk – 68

(voter turnout: 35.9 per cent)

Iglulik

Merlyn Recinos – 103

Joanna Haulli Quassa – 84

Matt Teed – 80

Illisapi Haulli – 50

Peter Ivalu – 37

Josiah Kadlutsiak – 27

(voter turnout: 50 per cent)

Iqaluit

Kenny Bell – 1,049

Noah Papatsie – 688

(voter turnout: 46.4 per cent)

Kimmirut

Maliktuk Lyta – 54

Kitty Barrieau – 39

Matto Moonie Michael – 33

Josie Lyta – 28

(voter turnout: 60.7 per cent)

Kugluktuk

David Audlatak Nivingalok – 161

Darren Ihumatak – 160

Donald Havioyak – 107

(voter turnout: 59.5 per cent)

Kugaaruk

Teddy Apsaktaun – 114

Canute Krejunark – 60

Alex Ittimangnaq Jr. – 55

Celine Ningark – 21

(voter turnout: 54.2 per cent)

Naujaat

Steve Mapsalak – 174

Alan Robinson – 49

(voter turnout: 52 per cent)

Pangnirtung

Hezakiah Oshutapik – 204

Danny Ishulutak – 138

Mosesee Qappik – 32

(voter turnout: 51 per cent)

Pond Inlet

Joshua Arreak – 77

Tim Anaviapik-Soucie – 76

Gesoni Aaron Killiktee – 54

Gary Tom Angnetsiak – 20

Cornilius Kadloo Nutarak – 14

Brad Nutarak – 13

(voter turnout: 33.9 per cent)

Qikiqtarjuaq

Harry Alookie – 114

Linda Kopalie – 37

(voter turnout: 45.5 per cent)

Sanikiluaq

Johnnie Cookie – 191

Elijassie Kavik – 69

Jonasie Emikotailuk – 21

(voter turnout: 55 per cent)

Taloyoak

Chuck Pizzo-Lyall – 122

Simon Qingnaqtuq – 85

(voter turnout: 44.3 per cent)

COUNCIL RESULTS (top eight elected)

Arviat

Joe Jr. Savikataaq – 558

Peter Alareak – 436

Gordy Kidlapik – 423

Elizabeth Issakiark – 403

Nathan Caskey – 392

Natasha Komakjuak – 376

Juanita King-Kuksuk – 343

Amanda Main – 312

Doreen Hannak – 303

William Tiktaq – 286

Annie Amauyak – 238

Madeline Issakiark – 235

Tony Phinney – 228

Darren Price – 204

Anita Ulimaumi – 173

Joshua Curley – 164

Cambridge Bay

Derek Elias – 426

Angulalik Pedersen – 412

Jenna Kamingoak – 381

Savanna Moore – 376

Candice Pedersen – 375

Sandi Gillis – 375

Susie Kemukton – 360

Wilfred Wilcox – 337

Pam Langan – 313

Barrie Ferguson – 191

Shah Alam – 128

Iqaluit

Janet Pitsiulaaq Brewster – 955

Joanasie Akumalik – 947

Solomon Awa – 940

Romeyn Stevenson – 923

Sheila Flaherty – 800

Kyle Sheppard – 759

Simon Nattaq – 648

Malaiya Lucassie – 553

John Fawcett – 500

Haley John Shimout Anawak – 449

Bethany Scott – 448

Caroline Anawak – 442

John Maurice – 430

Jennifer Lane – 422

Kathleen Gomes – 386

Alan Webb – 379

Keith Baines – 379

Swany Amarapala – 284

Stephen Leyden – 278

Stephen Penney – 272

Lili Weemen – 248

Jean-Luc Nevin – 241

Bibi Bilodeau – 231

Philip Otukol – 166

Nasser Haymour – 120

Claudia Breton – 99

Ronnie McGregor – 92

Kugaaruk

Christian Nalungiaq – 196

Joshua Kringorn – 192

Guido Tigvareark – 173

Adam Krejunark – 163

Fabiola Ihakkaq – 155

Leona Apsaktaun – 153

Lucy Immingark – 141

Bernadette Qapiruq Iqqugaqtuq – 140

Catherina Qirngnuq – 124

Michel Nasalik – 118

Leona Krejunark – 107

Shannon Kayaitok – 105

Lucy Qayaqsaaq – 68

Eli Qayutinnuaq – 59

Kugluktuk

Simon Kuliktana – 340

Barbara Kapakatoak – 332

Joanne Taptuna – 332

Lucy Taipana – 330

Nadene McMenemy – 318

Darlene Metuituk – 280

Valerie Miyok – 252

Angele Kuliktana – 239

Alex Samia Nandwa – 225

Danny Zita – 208

Tristan Brewer – 199

Naujaat

Donat Milortok – 180

Levi Katokra – 180

Mary Tuktudjuk – 176

Joseph Mapsalak – 164

Asina Angotingoar – 161

Michel Akkuardjuk – 152

Romeo Kopak – 148

Peter Mannik – 135 (winner by draw due to tie)

Richard Angotialuk – 135

Goretti Tinashlu – 124

Joseph Sivanertok – 123

Pangnirtung

Kelly Karpik – 328

Billy Etooangat – 319

Sheila Kilabuk – 309

Delia Young – 308

Jaco Ishulutak – 285

Julia Tautuajuk – 261

David Kooneeliusie – 246

Umar Kukkadi – 211

Markus Wilcke – 206

Sanikiluaq

Emily Kattuk – 220

Dinah Kittosuk – 207

Mick Appaqaq – 205

Lucy Appaqaq – 196

Mina Inuktaluk – 161

Suvvaki Kittosuk – 157

Mina Eyaituq – 139

Lucy Uppik – 138

Alec Sala – 135

Alex Ippak – 133

Joe Arragutainaq – 105

Davidee Kowcharlie – 94

James Kowcharlie – 86

Lukasi Apaqqa Anugaa – 54

Annie Novalinga – 0

Sarah Kudloarok – 0

DISTRICT EDUCATION AUTHORITIES (top seven elected)

Cape Dorset

Peter Derek Ottokie – 182

Rose Rowsell – 181

Wakta Joanasie – 181

Taqialuk Nuna – 179

Qavaroak Qatsiya – 170

Ejesiak Peter – 169

Ejesiak Zeke Ejesiak – 162

Claude Constantineau – 97

Gjoa Haven

Paul Puqiqnak – 280

Raymond Quqshuun Sr. – 277

Jack Ameralik – 261

Stephanie Autut – 261

Wally M. Porter – 256

Heather Arqviq – 245

Wilfrid Bagley – 238

Rebecca Ikuallaq – 203

Iqaluit

Lori Idlout – 1,266

Okalik Eegeesiak – 1,243

Catherine Hoyt – 1,090

Nicole Giles – 1,044

Doug Workman – 1,033

Alden Williams – 1,028

Tara Braund – 1,017

Andrea Witzaney-Chown – 917

Kugaaruk

Athol Ihakkaq – 202

Columban Pujuardjok – 195

Mark Karlik – 178

Adam Krejunark – 177

Dolorosa Nartok – 153

Mary Kayasark – 153

Bonnie Kayaitok – 147

Derek Ittimangnak – 126

Alex Ittimangnaq Jr – 108

Celina Ningark – 79

Eli Qayutinnuaq – 68

ALCOHOL EDUCATION COMMITTEES

Iglulik

Danny Angilirq – 228

Lloyd Idlout – 226

Benedicte Uttak – 195

Ike Haulli – 187

Joanna Haulli Quassa – 186

Lynn Quassa – 173

Jenny Attagutsiak – 164

Wendi Guillemette – 163

Laben Kunuk – 156

Andy Akuanuk Attagutalukutuk – 155

Gordon Piugattuk – 135

Eugene Ipkangnak – 132

Samuel Ammaaq – 120

Dominik Agutimarik – 112

Lino Aqatsiaq – 95

Marie Airut – 93

Kevin Qrunngnut – 64

Lasarus Iqqaqsaq – 56

Naujaat

Joanna Kopak – 179

Conna Aoak Katokra – 169

Bernadette Kopak – 165

Tulik Richard Angotialuk – 164

Leo Akkuardjuk – 160

Rosa Angotialuk – 154

Alan Robinson – 149

Irene Katokra – 139

Blair Aulatjut – 23

Because there were no declared candidates for district education authorities in Arctic Bay, Clyde River and Qikiqtarjuaq and for the alcohol education committee in Kimmirut, nominations will be held Nov. 4-8. An election is scheduled for Dec. 9 with an advance poll on Dec. 2.