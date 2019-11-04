Complete Kivalliq election results

Listed below are the official results from the municipal elections held across the Kivalliq on Oct. 28 and 29.
Each community now has eight hamlet council seats and the mayor’s position up for election every four years.
Arviat:
Mayor:
Bob Leonard 368 (Elected)
Airo Pameolik 251
Alex Ishalook 33
Council:
Joe. Jr. Savikataaq 558 (Elected)
Peter Alareak 439 (Elected)
Gordy Kidlapik 422 (Elected)
Elizabeth Issakiark 399 (Elected)
Nathan Caskey 392 (Elected)
Natasha Komakjuak 371 (Elected)
Juanita King-Kuksuk 343 (Elected)
Amanda Main 311 (Elected)
Doreen Hannak 302
William Tiktaq 284
Annie Amauyak 237
Madeline Issakiark 234
Tony Phinney 227
Darren Price 211
Anita Ulimaumi 173
Joshua Curley 163
Baker Lake:
Mayor:
Richard Aksawnee 219 (Elected)
Kevin Iksiktaaryuk 173
Sarah Anirniq 58
Karen Duval 40
Shawn Atungala 33
Council:
Lars Qaqqaq 386 (Elected)
Russell Toolooktook 381 (Elected)
Paula Kigjugalik Hughson 362 (Elected)
Joedee Joedee 322 (Elected)
Becky Tootoo 321 (Elected)
Francis Ayago 320 (Elected)
Susie Aupaluktuq 280 (Elected)
Karen Yip 275 (Elected)
Jason Putumirqtuq 268
David Owingayak 165
William Noah Sr. 143
Mary Kreelak 117
Chesterfield Inlet:
Mayor:
Barney Aggark 96 (Elected)
Simionie Sammurtok 25
Jimmy Krako 17
Council:
Janice Aggark 93 (Elected)
Doreen Mullins 90 (Elected)
Alice Kreelak 83 (Elected)
Yvonne Bedford 81 (Elected)
Maryann Issaluk 76 (Elected)
Tony Amauyak 72 (Elected)
Gaetano Scala 66 (Elected)
Angelina Simik 65 (Elected)
Doriana Sammurtok 64
Lillian Autut 63
Bernard Jr. Putulik 61
Jerome Misheralak 60
Jeannie Tautu 55
Louis Autut 52
Leonie Mimialik 46
Solomon Autut 35
Coral Harbour:
Mayor:
Willie Nakoolak (acclaimed)
Council:
Cindy Ningeongan (acclaimed)
Danny Pee (acclaimed)
Doris Bruce (acclaimed)
Jordan Emiktowt (acclaimed)
Kidlapik Nakoolak (acclaimed)
Leonie Duffy (acclaimed)
Noah Kadlak (acclaimed)
Troy Netser (acclaimed)
Naujaat:
Mayor:
Alan Robinson 174 (Elected)
Steve Mapsalak 49
Council:
Donat Milortok 180 (Elected)
Levi Katokra 180 (Elected)
Mary Tuktudjuk 176 (Elected)
Joseph Mapsalak 164 (Elected)
Asina Angotingoar 161 (Elected)
Michel Akkuardjuk 152 (Elected)
Romeo Kopak 148 (Elected)
Peter Mannik 135 (Elected by draw)
Richard Angotialuk 135 (Lost tiebreak draw)
Goretti Tinashlu 125
Joseph Sivanertok 123
Rankin Inlet:
Mayor:
Harry Towtongie 291 (Elected)
Levinia Brown 160
Council:
Gabriel Karlik 379 (Elected)
Kelly Clark-Lindell 378 (Elected)
Justin Merritt 359 (Elected)
Michael Shouldice 320 (Elected)
Lynn Sivatok Rudd 310 (Elected)
Danny Kowmuk 295 (Elected)
Martha Atuat Hickes 295 (Elected)
Tommy Makkigak 246 (Elected)
Jason Brown 156
Whale Cove:
Mayor:
Percy Kabloona 84 (Elected)
Stanley Adjuk 74
Council:
Sean Nipisar 89 (Elected)
Sam Arualak 80 (Elected)
Dodai Kritterdluk 78 (Elected)
Lewis Voisey 76 (Elected)
Ryan Kolit 73 (Elected)
Leonard Teenar 72 (Elected)
Marie Okalik 72 (Elected)
Anna Okalik 70 (Elected)
Mike Panika 67
Gerard Maktar 59
Jackie Napayok 39
Sarah Igviksaq 26